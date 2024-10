Recorre Mario el Centro Histórico

El Alcalde Mario Dávila Delgado realizó una supervisión de obra en el Centro Histórico acompañado del personal de obras públicas a quienes les hizo diferentes observaciones.

Muy temprano por la mañana el jefe de la comuna recorrió la calle Hidalgo, desde la calle Carranza hasta llegar a la calle Aldama, prácticamente todo el espacio que ocupa la obra del Centro Histórico.

Dijo que vio algunos puntos de oportunidad para poder corregir, observó algunas lonas y anuncios publicitarios que no deben ir en el lugar por lo que hizo la observación a ecología.

Observó también algunos detalles en los acabados de concreto en el cruce de la calle Hidalgo y Allende, donde mencionó son puntos que se deben corregir.

Invitó a los ciudadanos a la entrega de esta obra, que programó para el próximo miércoles 30 de octubre a las once de la mañana.

Falta todavía en cuanto a la subterranización del cableado de la energía eléctrica, telefónica y televisión, pues tienen que retirar toda la postería, y para eso se requieren trámites largos.

Pero lo que se refiere a pavimento, banquetas, alumbrado, redes de agua y drenaje ya están listas.

Dijo que hay resistencia al cambio por parte de algunos propietarios, sobre todo de viviendas, que al final de cuentas deben respetar.

También mencionó que en la zona centro, especialmente la calle Hidalgo hace muchos años no se hacía nada, así que acepta que hay críticas, pero dijo que a quien hace se le critica y quien no, no. "Prefiero hacer aunque me critiquen", señaló.

Sostuvo que esta es la tercera de las tres grandes obras que entregará durante el mes de octubre, la primera fue la rehabilitación del DIF; luego la entrega del Centro de Bienestar Animal en esta semana y la próxima semana el Centro Histórico.