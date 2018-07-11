Recorrerá Coahuila Festival de Monólogos

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.-Con un total de 16 funciones en las ciudades de Monclova, Saltillo y Torreón, se desarrollará del 11 al 17 de julio la XXIII edición del Festival de Monólogos de Coahuila 2018.

La titular de la Secretaría de Cultura (SC), Ana Sofía García Camil, destacó el impulso del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís para buscar un desarrollo integral de las familias, para que la cultura llegue y sea para todos los coahuilenses.

Expuso que en este festival se unen siete monólogos de la XIV Edición de “Teatro a una sola voz”, además que se presentarán dos actividades alternas: La exposición fotográfica “Monólogos del GET” y la conferencia “De la Muestra al Festival”.

En esta edición participan 46 artistas y tenemos monólogos provenientes de estados como Chiapas, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Coahuila.

De las compañías de Coahuila, se presentarán las obras “Peter el rojo”, “Lágrimas de cocodrila” y “Nocturno Desierto”.

De las compañías jaliscienses, Teatro de ciertos habitantes; la segunda, es de Escena Imprudente”, y la tercera, de Paralelo Teatro, estas compañías participarán en el festival con sus respectivos proyectos: “No soy un fracaso”; “Las estrellas en el castillo”, y “Lluvia”.

La compañía La Pochota, de Chiapas, participará con la pieza “Casquito” y la de Veracruz, con “Ik dietrick fon”.

En el caso de la Ciudad de México, se presentarán dos monólogos: “Tijuana”, de la compañía Lagartijas tiradas al sol, y “Siuatl”, de Huidas, guerrillas y fandangos.

Las funciones se desarrollarán de acuerdo a la siguiente calendarización:

MONCLOVA

Teatro de la Ciudad Raúl Flores Canelo. Entrada Libre

14 de julio: Conferencia “De la muestra al festival”, con José Palacios.19:00 hrs.

“Monólogo Ik dietrick fon” (Veracruz). Dirige Martín Zapata. 20:00 hrs.

15 de julio: “Peter el rojo”. (Coahuila). Dirige Pablo Ulloa. 20:00 hrs.

16 de julio: “Lágrimas de cocodrila” (Coahuila). Dirige José Luis Zamora. 20:00 hrs.

17 de julio: “Nocturno desierto” (Coahuila). Dirige Nadia Carreón. 20:00 hrs.

SALTILLO

Teatro de la Cd. Fernando Soler (TFS) y Teatro de Cámara Jesús Valdés (TC). Entrada Libre

12 de julio: “Siuatl” (CDMX). Dirige Braulio Amadis. 18:00 hrs.(TC)

14 de julio: “Lágrimas de cocodrila” (Coahuila). Dirige José Luis Zamora.18:00 hrs.(TC)

15 de julio: “Nocturno desierto” (Coahuila). Dirige Nadia Carreón. 18:00 hrs.(TC)

“Lluvia” (Jalisco). Dirige Susana Romo. 20:30 hrs. (TFS)

16 de julio: “Peter el roj. (Coahuila). Dirige Pablo Ulloa. 18:00 hrs.(TC)

“No soy un fracaso” (CDMX). Dirige Claudio Valdés. 20:30 hrs. (TFS)

17 de julio: “Tijuana” (CDMX-Oaxaca). Dirige Gabino Rodríguez. 20:30 hrs. (TFS).