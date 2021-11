Recortarán en invierno las clases presenciales

Los alumnos que padezcan enfermedades respiratorias solo tendrán clases de forma virtual al menos durante la temporada invernal en la región centro y de presentarse días gélidos esto aplicará para todo el grupo o plantel.

Lo anterior lo dio a conocer Félix Alejandro Rodríguez Ramos director regional de Servicios Educativos, quien dijo que no habrá ausencia de alumnos durante el ciclo escolar ya que continuarán las clases a distancia.

Recordó que antes de la pandemia del Covid-19 el nivel de preescolar no asistía si se registraban temperaturas de los 0 grados, el nivel primaria no asistía con 1 grado bajo cero y secundaria no acudía a menos 2 grados.

Señaló que es poco el número de estudiantes de nivel básico que son más vulnerables durante el invierno y garantizó que no se verán afectados en sus actividades escolares.

"Las indicaciones del sector salud es que las ventanas de las aulas deben estar abiertas, pero si el clima estará muy frío la recomendación es que los niños propensos a enfermedades respiratorias no asistan".