Recorte al presupuesto encarecería educación

El recorte a la educación que pretende el Gobierno Federal, pone en riesgo el futuro de muchos jóvenes que se verán en dificultades para continuar con sus estudios, en caso de que se cancelen programas o aumenten las cuotas, como una manera de las instituciones por seguir adelante, así lo indicó el Coordinador Regional de Movimiento Ciudadano.

Durante esta semana se presentó el Paquete Económico para el 2022, en donde se ve un recorte en el aspecto de salud, educación e infraestructura, aspectos fundamentales para el desarrollo de un país.

Mario Garza Pérez, Coordinador Regional de Movimiento Ciudadano, señaló que este es un duro golpe a la sociedad, ya que con esto se pone en riesgo el futuro de los jóvenes que llevan a cabo su formación.

Y es que ante la reducción de presupuestos, las escuelas básica, media y superior deberán de realizar ajustes en sus costos, algunas deberán suspender programas, becas, apoyos, e incluso las escuelas, universidades, deberán tomar otras medidas para seguir adelante, como puede ser el aumento de sus colegiaturas.

La misma Universidad Autónoma de Coahuila que es la máxima casa de estudios en Coahuila, ha señalado que estaría en problemas financieros de aprobarse el recorte presupuestal que se plantea para el 2022.

Mario Garza mencionó que en caso de que suceda esto, se eliminen becas, se aumente costos de colegiaturas, muchos jóvenes estarían en riesgo de no poder continuar con sus estudios, lo cual sería lamentable.

Señaló que tal parece que el Gobierno Federal quiere que los jóvenes no progresen, que no se preparen, que no tengan las oportunidades para logar su desarrollo y de esa manera tener un control sobre ellos.

"Sin duda los jóvenes son el futuro, pero tal parece que no quieren ver gente especializada que los tumbe, porque estamos viendo una posible dictadura, o una dictadura fallida, donde no se ha podido hacer este tipo de acciones"

Los problemas no sólo se ven en las instituciones de educación media y superior, también en las instituciones de educación básica, ya que ante el regreso a clases de manera presencial, no se ha otorgado ningún apoyo por parte de la federación para la rehabilitación de las escuelas, ni para dotar de lo necesario para la seguridad ante la pandemia.

Mencionó que el Presidente de la República ha señalado que no quiere asignar mas recurso "porque se lo roban los maestros o los gobiernos", pero no ve que se esta ocasionando un gran daño a la educación, ya que no se asigna recursos, pero tampoco se da los apoyos que había prometido a los padres.