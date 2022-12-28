Recortó federación 90% recurso para carreteras

El Gobierno Federal disminuyó hasta en un 90 por ciento los recursos para atender las vías de comunicaciones federales, esto desde hace varios años, por lo que próximamente podrán verse afectaciones y deterioros en las principales carteras de Coahuila.

Mediante este medio de comunicación se dio a conocer el enorme bache que ha provocado accidentes y que incluso ha costado vidas, ubicado en la carretera Monclova - Monterrey, el cual fue tapado con ayuda de la Presidencia Municipal, como una solución rápida a las peticiones de las personas.

Hoy el presidente de Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Monclova, Eugenio Williamson Yribarren, externó que la falta de presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dará como resultado el deterioro de las carreteras en el Estado.

“El presupuesto disminuyó poco más del 90 por ciento de lo que usualmente se hacía, lo que solo permite que se de mantenimiento a ciertas áreas, pero no a recarpetear o hacer nuevas obras de infraestructura carretera”.

Señaló que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se enviaban mil 500 millones de pesos a la SCT para que atendiera los mil 800 kilómetros de carretera en Coahuila, mientras que el año pasado solo se recibieron 300 millones de pesos y este 2022, solamente 180 millones de pesos.

“Todo requiere mantenimiento, el asfalto está muy caro y lo vende Pemex, son los que rigen su precio. Recordemos que la zona norte del país ha estado olvidada en el presupuesto federal, por eso las carreteras de dichos estados ya se están viendo afectadas”