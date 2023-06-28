Recuerda Joakim su infancia en Teocalli

El beisbolista monclovense Joakim Soria visitó las instalaciones del campo deportivo Teocalli que se encuentra en construcción y acondicionamiento por parte del municipio, en este parque a la edad de 4 años comenzó su actividad deportiva.

Con mucho entusiasmo de visitar la tierra que lo vio nacer, pero sobre todo, el pequeño espacio donde comenzó su afición por el beisbol y otro tipo de deportes y juegos, el deportista hoy retirado dijo que está muy contento de ver cómo han transformado este lugar.

Entre los recuerdos de su niñez es que él vivía en contra esquina de este parque deportivo que está ubicado sobre la calle Nápoles, y tan solo salía de la escuela corría al “parque” a jugar algo.

“Aquí jugaba no solo beisbol con mis amigos, también jugábamos futbol, volábamos papalotes y hasta las canicas”, expresó.

Dijo que era un campo llano y que la parte trasera del campo que hoy está convertida en una zona residencial, no tenía nada.

“Es muy gratificante ver cómo ha cambiado este lugar, el verlo ahora con pasto sintético y con las áreas bien definidas, con gradas para el público y la afición, es algo realmente bueno para la juventud de ahora”, comentó.

Joakim Soria se retiró ya del deporte, pues durante 15 años de su vida vivió siempre en esta actividad en el ámbito profesional, alejado de su familia y hoy decidió cambiarlo todo.

Desde hace dos años hoy es padre, esposo, hijo y hermano, le dio un giro completo a su actividad profesional pero se siente satisfecho y contento por lo que hizo en el medio deportivo.

Junto al Alcalde Mario Dávila, Joakim Soria recorrió las instalaciones de este parque deportivo de “Los Búfalos” un equipo que en el 2022 obtuvo el primer lugar de la liga.

Ambos recordaron anécdotas deportivas y le explicaron todo lo que se ha hecho por mejorar este lugar en la práctica del deporte.