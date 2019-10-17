Recuerdan con misa al Ing. Salvador Kamar

Familiares, amigos y trabajadores de las empresas del Grupo Industrial Kamar recordaron al Ingeniero Salvador Kamar Apud en su séptimo aniversario luctuoso, esto en una misa que se realizó en su honor en donde se pidió por su eterno descanso.

Fue en la Parroquia San Francisco de Asís en donde se ofició la misa, ahí se pidió por el eterno descanso de quien fuera un hombre visionario, en el lugar estuvieron presentes Lulú Kamar y su esposo Edgar Sierra quienes lo recordaron con nostalgia, pero al mismo tiempo con gran amor y respeto.

El Ingeniero Salvador Kamar Apud fue un ejemplo a seguir para la comunidad, hombre íntegro de ideales y sueños, que trabajó incansablemente durante su vida y creó uno de los grupos empresariales más importantes del Estado.

En su camino, siempre estuvo presente Dios y se preocupó por ayudar a las personas que lo necesitaran, el párroco que ofició la misa pidió por su eterno descanso e hizo una oración para pedir por todas aquellas personas que se adelantaron en el camino.

“Dale señor el descanso eterno y que brille para él la luz perpetua, que descanse en paz, así sea” mencionó el sacerdote.