Recuperará IMSS servicios médicos

Coahuila

Inician en las unidades y hospitales la Cuarta Jornada Nacional.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila dio inicio a la Cuarta Jornada Nacional para la Recuperación de los Servicios Ordinarios, donde brindan cirugías, consultas y acciones preventivas en las unidades médicas de la región.

En la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 se realizarán cateterismos, procedimiento que permite valorar la anatomía del corazón y de las arterias coronarias; endoscopías, para examinar el interior del esófago, estómago o colon, cirugías de oftalmología y de traumatología, estudios de mastografía y resonancias magnéticas.

En el Hospital General de Zona (HGZ) No. 2, en Saltillo; se realizan cirugías de cataratas, intervención quirúrgica ambulatoria para la que no es necesaria la hospitalización de los pacientes y consultas de especialidades las cuales también se otorgarán en Hospitales No. 7, de Monclova y No. 11 de Piedras Negras.

Lo anterior, como parte de la estrategia "100 días para mover al IMSS", en las cuales las unidades médicas en los tres niveles de atención concentran la prestación de servicios a las y los pacientes que requieren ser atendidos debido a sus padecimientos.

Las atenciones médicas se desarrollan bajo un estricto protocolo de seguridad e higiene para protección de las y los pacientes, así como del personal institucional adscrito a las unidades hospitalarias.