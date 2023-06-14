Reduce la SEP horario de clases

De manera urgente la Secretaría de Educación Pública envió un comunicado a todos los planteles educativos de nivel prescolar, primaria, secundaria y Centros de Atención Múltiple para que tomen en cuenta modificaciones en los horarios de clases así como en las actividades que se realizan al exterior de las aulas, las cuales quedan canceladas para evitar golpe de calor y otros problemas de salud en los menores.

Félix Alejandro Rodríguez Ramos dijo que derivado de la ola de calor que impera en el país y en especial en el estado de Coahuila, los horarios de clases serán modificados, además se cancelarán las actividades al exterior de las aulas a partir del 14 y hasta el 23 de este mes.

Para preescolar los horarios a partir de este jueves serán de 9 a 11 de la mañana en el caso del turno matutino, mientras que en el turno vespertino será de 2 a 4:30 de la tarde.

En las escuelas de educación primaria los horarios de clase serán de 8 de la mañana a 11 en el turno matutino, mientras que en el turno vespertino serán de 1 a 4:30 de la tarde.

Las escuelas rurales a partir de este 14 de junio tendrán sus clases de 8 de la mañana a 12 del mediodía en un solo turno y en las secundarias de todo el estado los horarios de 7 a 11 de manera presencial y de 11 a 1 del mediodía a distancia en el turno matutino.

En el turno vespertino los estudiantes de secundaria tendrán que cumplir con un horario de 1 a 3 a distancia y de 3:30 a 7 de manera presencial.

También se emitieron recomendaciones para los días calurosos que se están presentando, esto por medio de la Secretaría de Salud y protección civil, entre los que se encuentran mantenerse hidratados, usar bloqueador solar, utilizar ropa ligera con flexibilidad en el uso del uniforme y no consumir alimentos en la calle, pues esto puede provocar problemas de salud en los estudiantes.

Cabe mencionar que los docentes tendrán que cumplir sus jornada laboral completa, mientras que los estudiantes acudirán en los horarios antes mencionados sin tener actividades fuera del salón como son educación física, honores a la bandera, receso y otras actividades recreativas para evitar golpe de calor e insolación.