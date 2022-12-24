Reduce UAdeC pago ante CFE

La Unidad Norte de la Universidad Autónoma de Coahuila ha reducido el costo del pago ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el uso de las 600 celdas solares, desde julio a diciembre el costo se redujo en un 50 por ciento, beneficiando a la universidad.

El coordinador Luis Carlos Talamantes Arredondo explicó que anteriormente pagaban una cantidad de 475 mil pesos en el mes de julio, pero gracias a la instalación de las celdas solares, se pudo reducir 100 mil pesos en el siguiente recibo y este último, también se redujeron 100 mil pesos, dando como resultado un pago de solo 257 mil pesos.

“Finalmente estamos viendo los beneficios de las celdas, hemos dado seguimiento y tenemos un ahorro de casi 300 mil pesos en tres meses y nos favoreció que los jóvenes están de vacaciones, además que el consumo será lo mínimo y necesario, por que esperamos tener una cifra menor”.

Indicó que lo único que afecta en la optimización de las celdas es que los días están nublados, sin embargo, es positivo la reducción que generan para la Unidad Norte. Así mismo, el coordinador informó que para junio del próximo año podría finalizar la instalación de la última y tercera parte del proyecto de las celdas.

“Son 400 celdas más las que llegarían a la Unidad Norte, esperamos que para mediados de año ya pueden estar instaladas y en funcionamiento, con esto se completaría el 100 por ciento del proyecto planteado, con el recurso disponible para ejercer en ese tiempo.