Reducen personal al mínimo para sobrevivir

Ante la precaria situación económica que viven los constructores, algunas empresas solamente trabajan con el 15 por ciento de su personal administrativo como operario, dando de baja a mucho personal al no poder cubrir los salarios.
“Hemos disminuido en la administración, en compras, en todo el área de una empresa, no hemos podido tener proveedores y con pocas inversiones. Hay otros en Cananea que están vendiendo sus terrenos e inversiones para poder subsistir”
Esto lo dio a conocer Raúl Flores González, empresario en el ramo de la construcción industrial, siderúrgica y minera, quien comentó que en su empresa solo hay obreros calificados y empleados, que representan 30 personas de 50 que antes había, además de 250 obreros.
“Nosotros hemos tenidos hasta mil obreros trabajando, pero cuando había más obras donde participar, ahora solo tenemos 10 a 12 obreros y 10 personas en administración, es una situación complicada que no solo nos está afectando a nosotros sino a la mayoría de las constructoras”.
En algunos casos, son los mismos empresarios y dueños los que han entrado al quite y realizan trabajos en campo y con su propia maquinaria. Señaló que muchas personas no ven la difícil situación económica que hay en México ya que se dedican a rubros diferentes.
“Podemos ser más productivos en nuestro giro pero siempre y cuando haya más trabajo en la región centro, antes siempre estábamos compitiendo por las obras, es algo complicado de lograr ahora y es por eso que también hemos dado días durante esta temporada decembrina”.