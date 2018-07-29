Refrenda 288 apoyo a joven ‘torturado’

Tras darse a conocer el video que muestra la pelea entre vecinos y elementos de Seguridad Pública, el Secretario General de la Sección 288 reconoció que los involucrados cometieron una infracción, pero señaló que con lo que no están de acuerdo es con la tortura que hicieron los policías después de asegurar a Yahir Córdoba.

Patricio Quintero Alemán mencionó que tanto los vecinos como los policías se comportaron como delincuentes al protagonizar la pelea, en lugar de que los uniformados procedieran con el arresto de acuerdo a los protocolos.

En el video que se dio a conocer se muestra como los policías en lugar de tratar de controlar el conflicto, se lían a golpes sin importar que sean la autoridad.

El líder sindical señaló que ellos están conscientes de que Yahir Córdoba y las otras personas cometieron una infracción, pero eso no justifica el trato que se les dio tras ser asegurados, en donde se les colocó una bolsa en la cabeza y fue golpeado hasta perder el conocimiento en tres ocasiones.

“Fue la observación que hicimos al director ese día, que los policías los preparan para que estén capacitados para someter a un delincuente, pero no torturarlo, no justificamos a los muchachos, no buscamos impunidad, buscamos que los elementos no se extralimiten en sus funciones”.

Mencionó que tras la detención los jóvenes debieron ser conducidos a la comandancia y aplicarse todo el peso de ley, pero no al monte para cometer los actos de tortura que se denuncian.

Señaló que ellos continuarán exigiendo la destitución de los elementos y que se frenen los abusos de autoridad, ya que es una situación que no se puede permitir, y dijo que al vencer el plazo acudirán con el director de Seguridad Pública.

El líder sindical señaló que ellos están conscientes de que Yahir Córdoba y las otras personas cometieron una infracción, pero eso no justifica el trato que se les dio tras ser asegurados, en donde se les colocó una bolsa en la cabeza y fue golpeado hasta perder el conocimiento en tres ocasiones.

“Fue la observación que hicimos al director ese día, que los policías los preparan para que estén capacitados para someter a un delincuente, pero no torturarlo, no justificamos a los muchachos, no buscamos impunidad, buscamos que los elementos no se extralimiten en sus funciones”.

Mencionó que tras la detención los jóvenes debieron ser conducidos a la comandancia y aplicarse todo el peso de ley, pero no al monte para cometer los actos de tortura que se denuncian.

Señaló que ellos continuarán exigiendo la destitución de los elementos y que se frenen los abusos de autoridad, ya que es una situación que no se puede permitir, y dijo que al vencer el plazo acudirán con el director de Seguridad Pública.