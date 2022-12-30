Refrenda Primera Dama compromiso de servir

A la víspera de iniciar el 2023, correspondiente al segundo año de la actual administración que preside el alcalde doctor Mario Dávila Delgado, la presidenta honoraria del DIF doctora Leticia Carrillo Acevedo, refrendó el compromiso de seguir cumpliendo con la misión encomendada en el Sistema Integral de la Familia.

Destacó que el 2022 fue un año de grandes retos, pero de excelentes resultados.

‘Este fue el año en el que dimos el gran paso. Luego de vivir parcialmente en aislamiento por venir de lo fuerte de la Pandemia del Covid-19, las actividades fueron retomadas casi en su normalidad, teniendo como institución un excelente resultado, ante la afluencia de muchas personas que asistieron a los diferentes eventos convocados’.

Recordó que en el mes de enero se inició con la tradicional Rosca de Reyes, eventos que se realizaron en varios puntos de la ciudad, con todas las medidas de protección necesarias ya que el Covid, precisamente en ese mes, se disparó de manera considerable.

Posteriormente siguieron eventos como el del Día Internacional de la Mujer, el del Día del Niño, la Marcha contra el Suicidio, Ferias de la Salud, entre otras muchas actividades las cuales en su mayoría realizamos en coordinación con algunos departamentos de la Presidencia Municipal.

‘Estamos en momentos que como familia, nos toca servir a todos los monclovenses, por ello refrendo mi compromiso de seguir trabajando al lado de mi esposo el doctor Mario Dávila y de todo su equipo y el equipo DIF, para solventar, en la medida de lo posible las necesidades de las personas más vulnerables’ destacó la primera dama.

La doctora Leticia Carrillo aprovechó para desear un Feliz Año Nuevo a todas las familias, en especial a las familias monclovenses, las cuales según dijo, se caracterizan por ser emprendedoras, solidarias y unidas.