Refuerza FGE operativos en la región centro

La Fiscalía General del Estado (FGE) refuerza los operativos al interior en la región centro y brinda apoyo en los municipios que colindan con Nuevo León, con el fin de que grupos criminales no puedan ingresar.

Un elemento de la Policía Estatal falleció en el enfrentamiento contra civiles armados en los límites de Coahuila entre los municipios de Juárez y Anáhuac sobre la carretera Sabinas-Juárez, cabe destacar que no es la primera vez en que grupos criminales intentan cruzar al estado durante este 2022.

Al respecto, el delegado regional de la fiscalía, Rodrigo Chaires Zamora indicó que hay operativos constantes en los límites con Nuevo León y la región centro contribuye en reforzar a otras entidades, sobre todo con información al momento.

“Los operativos son fuertes y permanentes, lo que se brinda es desplazarnos de un lugar a otro, ya se tienen desde tiempo atrás los despliegues necesarios y participan todas las corporaciones estatales”.

Al igual, se mantienen los operativos al interior de las zonas urbanas y cada corporación con algunos específicos y otros más con las tres instancias de gobierno. Detalló que la mayoría de los operativos los encabeza Seguridad Pública del Estado y la fiscalía solo participa.

“Se refuerzan algunos operativos, sobre todo en centros urbanos porque sabemos que hay mayor movimiento económico y se presta a que se vea reforzada la seguridad en las calles”.