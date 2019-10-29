Refuerzan seguridad ante robo a paisanos

Luego de que la semana pasada se presentaran dos asaltos a paisanos en el bulevar Eliseo Mendoza Berrueto, Fernando Olivas Jurado; director de Seguridad Pública dijo que se ha reforzado la seguridad con las diferentes corporaciones y que ya se tiene información de quienes están cometiendo estos atracos.

Fernando Olivas Jurado; director de Seguridad Pública.

Señaló que se ha tenido pláticas con la Policía Federal y Policía del Estado, además de que se tiene una unidad al norte de la ciudad en la carretera 57 y la torre de vigilancia en bulevar San José y Eliseo Mendoza Berrueto.

Señaló que el bulevar Eliseo Mendoza Berrueto es tramo estatal por lo que está más vigilado por Fuerza Coahuila.

“Vamos en esa línea de cuidar mucho a los paisanos, si los asaltan más adelante de la Torre de vigilancia podemos dar con ellos porque la torre graba todos los vehículos que pasan”, señaló.

Dijo que constantemente la Fiscalía del Estado les pide información de la torre de vigilancia, las grabaciones, datos generales, tipo de vehículos, placas y la hora en que ocurrió el evento, tienen buen alcance las torres.

“Ya se tienen datos de los vehículos que están afectando a los paisanos, se presentó la denuncia y la segunda etapa ya le corresponde a la Fiscalía del Estado”, comentó.