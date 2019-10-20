Refuerzan seguridad en los panteones

José González Ortiz, administrador de los panteones municipales Guadalupe y Sagrado Corazón, supervisó las tareas realizadas por Protección civil, de acordonar las tumbas que representaban un riesgo para los visitantes que llegaran a estos camposantos, los primeros días de noviembre.

La seguridad de quienes visitan a sus difuntos en los días tradicionales de día de muertos, es importante para el ayuntamiento que preside el alcalde Alfredo Paredes López, motivo por el cual se hizo una revisión exhaustiva de los sepulcros que pudieran representar un riesgo para los asistentes.

Sin embargo hizo la recomendación a la ciudadanía que se prepara para asistir a los panteones municipales, tener cuidado y respetar las tumbas, es decir no deben subirse sobre las lapidas, porque muchas de ellas han perdido su resistencia por el paso de los años, que en muchos de los casos su antigüedad se cuenta por décadas.

Así mismo durante la celebración del festival del día de muertos, donde se llevará a cabo la tradicional alumbrada, deben evitar rebasar las líneas de seguridad, para evitar cualquier tipo de riesgo; el funcionario reconoció que en cualquier cementerio existen riesgos por la antigüedad y lo suave del terreno, por lo que se deben extremar precauciones.