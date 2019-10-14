Regalarán prótesis a hondureño

A través del programa “Fábrica de Sueños”, se buscara apoyar al migrante José Santos Hernández con la fabricación de una prótesis de pierna que le permita una mejor movilidad y le dé la oportunidad de seguir adelante luego de la amputación de su extremidad.

José Santos Hernández fue visitado por el propietario de “Fábrica de Sueños” Aldo Ramón García para ofrecerle su ayuda y la de muchos otros ciudadanos que como él están dispuestos a aportar algo de su para que José vuelva a caminar y tras la tragedia recupere un poco de lo perdido.

Dijo que por parte de “Fábrica de Sueños” se le apoyará cobrando solo los costos de materiales que se requieren, él aportara si tiempo y mano de obra para que José vuelva a tener una pierna aunque sea en prótesis que le ayudara mucho dándole la oportunidad de volver a caminar.

El Día de ayer visitó a José Santos Hernández a fin de ofrecerle ayuda y ver las condiciones en que esta su muñón y determinó que aún hace falta esperar varias semanas dado que apenas hace 2 meses tuvo la amputación y aun presenta una importante inflamación y supuración en la herida.

Señaló que una vez que José se encuentre en óptimas condiciones se empezara la fabricación de la prótesis, además se le ayudara a recabar fondos para costear las refacciones y materiales que se requieren en su elaboración, para que en cuento antes trate de continuar con su vida lo más normal que se pueda y si así lo quiere regresar a su país.

José agradeció la visita y el interés por parte de esta asociación de ayudarle, espera una pronta recuperación para luego iniciar con el proceso siguiente.

Como se recordará el pasado mes de julio José Santos viajaba como trampa en el tren con miras a llegar a Piedras Negras para cruzar a Estados Unidos, iba acompañado por su hijo de 3 años José Byron cuando cayeron del tren y como consecuencia su pie fue amputado, recibió atención médica y la amputación del pie pero luego presentó infección y se le tuvo que amputar un poco más, hace un par de semanas fue dado de alta del hospital y está en recuperación.