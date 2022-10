"Regaña" Morena a Guadiana

Mayolo López-Reforma .- CIUDAD DE MÉXICO.- La secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, le llamó la atención al senador Armando Guadiana tras haber publicado un desplegado con el que acusó al portavoz presidencial de maniobrar para debilitar sus aspiraciones a la candidatura morenista al Gobierno de Coahuila.

"Personalmente le he dicho que la ropa sucia se lava en casa, que discutamos adentro lo que haya que discutir. Ya definiremos con las encuestas. Al final, las encuestas no se equivocan, nos ayudan a tener el pulso de la ciudadanía. Lo que me queda claro es que vamos a ganar Coahuila y el Estado de México", afirmó.

Cuando a la también senadora se le preguntó si Guadiana había hecho mal al publicar el desplegado, Citlalli Hernández resaltó la libertad que se tiene en Morena para hacer este tipo de manifestaciones.

"Por eso hay veces que pronunciamientos como estos pueden parecer escandalosos, porque no estamos acostumbrados a que los partidos mayoritarios discutan ante la opinión pública", dijo.

En todo caso, apuntó, el senador Guadiana "debe serenarse (puesto que) la unidad de nuestro partido es muy importante y ojalá lo más pronto posible definirá quién encabezará los trabajos organizativos en Coahuila".

En relación con los escándalos que ha protagonizado la diputada trans María Clemente García, Citlalli Hernández reveló que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena ha recibido "diversas quejas" de legisladores de la bancada morenista.

"No vamos a solapar ningún acto de agresión. Hay líneas delgadas. Nosotros promovimos que ella fuera nuestra diputada. La conozco, es una compañera de base que fundó el partido. Creo que tiene mucho que dar si logra serenar sus impulsos. No quisiera juzgar el ejercicio de su libertad, pero sí me parece que tiene que concentrarse en dar mayores resultados legislativos. Necesita poner orden en sus prioridades y generar una agenda legislativa que esté a la altura. Y ojalá pronto veamos menos escándalos de ella y más propuesta legislativa". indicó.

