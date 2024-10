Regidores de Castaños quieren bono de salida por 90 mil pesos

Castaños, Coah.-Un bono de despedida por 90 mil pesos, es lo que buscan cuatro regidores de Morena en Castaños, funcionario priista los exhibe en redes sociales y cuestiona sus principios.

"Como regidor del PRI en Castaños, expreso mi indignación ante la solicitud de un bono de despedida por parte de algunos regidores de MORENA. Esto va en contra de los principios de honestidad y transparencia que prometieron."

Rolando González regidor priista posteo a través de sus redes sociales que los funcionarios de Morena son una : bola de sinvergüenzas, En donde quedó el NO MENTIR, NO ROBAR Y NO ENGAÑAR...

"Ahora resulta que algunos de los Regidores de MORENA quieren un Bono de Despedida!!! Lo escucharon bien, quieren seguir sirviéndose del pueblo hasta el último momento de su gobierno, bola de CÍNICOS!!!SÁTRAPAS!!! Y CORRUPTOS DE CLOSET!!! El Pueblo los eligió para hacer el CAMBIO!!! Y cuando yo participé algunos de ellos anduvieron de "NOVEDOSOS" diciendo qué eran DIFERENTES!! Y RESULTARON QUE SON MUCHO, PERO MUCHO PEORES!!! Lo digo y lo sostengo!!!.

La fracción de Regidores del PRI se Solidariza con el Alcalde el Doctor Juan Antonio de No Dar esas payasadas!!! Sabemos que OTROS hasta han presionado a los ex Alcaldes para lograr quedarse con cincos más!!!!..NOSOTROS SOMOS UNA OPOSICIÓN RESPONSABLE!!!.

Y ya lo sé... se que después de esta Publicación me atacarán y me denostarán!! Pero saben que ME DA IGUAL!!!, porque yo hablaré siempre por el pueblo de Castaños, que DEMUESTREN PRUEBAS!!! YA NOS VAMOS!!! Diego del Bosque

Llévate a tus campamentos ostentosos a estos CENTAVEROS para que se les quite lo CORRUPTOS!!! NO PERMITIREMOS UNA PILLERIA MÁS DE ALGUNOS DE ELLOS!!!!