Regresa violencia sindical a Monclova

Otro episodio de violencia vivió el sindicalismo en Monclova, mineros afines a Napoleón Gomez Urrutia tomaron las instalaciones de la sección 288 sacando del recinto a los dirigente del sindicato democrático que se encontraban en el interior, esto desató agresiones entre ambos grupos opositores, el desalojo de planteles educativos así como el cierre de negocios cercanos.

Poco antes del medio día decenas de miembros del Sindicato Minero Nacional, afines a Napoleón Gómez Urrutia, ingresaron por la fuerza al recinto de la sección 288 para retomar los acuerdos signados el 5 de septiembre del 2008 cuando decidieron retirarse mientras se resolvían juicios y órdenes de aprensión que enfrentaba su dirigente nacional por el supuesto robo 55 millones de dólares.

Haciendo uso de la fuerza, los napistas derribaron el portón para ingresar al recinto y sacar a los dirigente de la sección pertenecientes al sindicato Democrático, minutos mas tarde arribaron los opositores armados con palos e iniciaron el enfrentamiento.

A palos y pedradas los democráticos contestaron el desalojo que minutos atrás vivieron y las agresiones de inmediato fueron respondidas por parte de los afines a Napoleón que salieron del recinto y “echaron en corrida” a los opositores.

Ante el brote de violencia, el conalep, colegio México Americano así como la escuela moderna suspendieron clases mientras que negocios cercanos cerraron sus puertas y bajaron cortinas previendo que la violencia agudizara.