Regresan alumnos ganadores

Los tres niños que viajaron a conocer al Presidente de México en la Olimpiada del Conocimiento, regresaron contentos y muy motivados, luego de compartir conocimientos con más niños del país y vivieron una experiencia inolvidable.

Félix Alejandro Rodríguez Ramos, subdirector de Servicios Educativos, mencionó que los niños tuvieron la oportunidad de estar en diversos paseos y eso fue gracias a que son los mejores debido a sus conocimientos.

Fueron dos niños de Monclova y uno de Frontera los que llegaron de un largo viaje a la Subdirección de Servicios Educativos, donde los recibieron como se lo merecen.

“Vivieron una gran experiencia, bien ganada la tenían, conocieron a niños de otros estados, a parte de la experiencia recibieron algunos regalos de reconocimiento, el Gobierno del Estado los equipó, iban bien identificados”, comentó Félix Rodríguez.

Reconoció a estos pequeños que pusieron en alto no solo al Estado sino a Monclova y Frontera por su empeño para desarrollar habilidades en conocimientos, además están becados por el Gobierno Federal.

Invitó a los niños en general para que se preparen, que estudien y tengan mejor suerte el próximo año para que ellos puedan vivir de esta experiencia, agradeció el apoyo que padres de familia brindan a sus hijos siempre atentos en la educación.