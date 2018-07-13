Regresan hoy filtros antialcohol

Este día reinician los Operativos Antialcohol, automovilistas que conduzcan en estado de ebriedad además de la multa que oscila entre 3 mil 800 pesos, y utilizar grúa para el vehículo el conductor será detenido y remitido a las celdas municipales.

El director de Seguridad Pública Gerardo Arellano Acosta mencionó que para evitar que conductores en estado de ebriedad provoquen accidentes y pongan en peligro la integridad física de los demás conductores o de ellos mismos, se retomarán los operativos antialcohol este fin de semana.

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Señaló que también se llevarán a cabo durante la semana y no solo por las noches, señalando que este tipo de “operativos sorpresa” inhibe los accidentes.

Cabe mencionar que desde hace tres meses se suspendieron dichos filtros anti alcohol, sin embargo se han registrado múltiples accidentes a consecuencia de conducir en estado de ebriedad, provocando serios daños a terceros.

Las multas por manejar en estado de ebriedad ascienden a los 3 mil 800 pesos, sin embargo aún cuando se trató de concientizar a automovilistas utilizando grúa y llevándose su automóvil al corralón municipal, ahora también serán detenidos.