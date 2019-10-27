Regresan los italianos en busca de víctimas

Regresan los "italianos" a Monclova y la región Centro, con la intensión de aprovecharse de la gente ante la derrama que se espera a fin de año, en esta ocasión ofrecen chamarras "de marca" a precios bajos.

Hace algunos meses se tuvo la presencia de personas que se hacían pasar por italianos y ofrecían herramientas a bajo costo, señalaban que eran proveedores y que por cuestiones de tiempo o porque un cliente les quedó mal, estaban rematando mercancía de calidad a precios bajos.

Eran herramientas makita principalmente, pero se descubrió que eran herramientas falsas que hacían pasar por marcas reconocidas, por lo que elementos de la Fiscalía General del Estado hicieron una investigación por fraude.

Durante esta semana se tuvo el reporte de varias personas, comerciantes y ciudadanos que eran interceptados en centros comerciales, donde personas que se hacen pasar por "italianos" o "españoles" ofrecen chamarras de piel a bajo costo.

Llegan a comercios portando una bolsa Louis Vuitton señalando que son comerciantes y que traen mercancia, pero que por cuestiones de tiempo y porque tienen que regresar a su país de origen la están rematando, porque no pueden regresar con ella ya que los impuestos que les cobran son demasiado altos.

Personas alertaron a la población para que no se dejen engañar, ya que prevén que sigan en la región durante el cierre del año.