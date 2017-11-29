Regresará Napo si gana AMLO

La postura política de Andrés Manuel López Obrador representa un peligro para trabajadores de Altos Hornos de México, ya que, de ganar la Presidencia, abriría la puerta al regreso de Napoleón Gómez Urrutia, indicó el Vocero de la Sección 288.

En reiterados eventos el líder nacional de Morena ha defendido públicamente a Napoleón Gómez, quien asegura es una víctima del poder, y ha arremetido en contra de Alonso Ancira Elizondo, lo que genera inseguridad entre los trabajadores.

Haziel Valdés Orozco, mencionó que varios compañeros han manifestado inquietudes ante la postura de AMLO y la información que circula en redes sociales que amenaza principalmente su fuente de empleo.

“Hemos visto que Andrés Manuel está defendiendo a diestra y siniestra a un personaje que para nosotros no es más que un ratero, que salió huyendo de México”.

Señaló que este es un aspecto de gran interés como trabajadores, como Sindicato Democrático y como un sindicato que se dedica a la industria del acero, ya que lo que buscan es que exista una estabilidad laboral.

Mencionó que al amenazar a Alonso Ancira no sólo es una amenaza en contra del empresario, sino en contra de la empresa y de las fuentes de empleo de la que dependen decenas de miles de trabajadores.

Es por eso que se mantendrá un frente común en contra de las políticas populistas del líder de Morena y señaló que no permitirán que se tomen ese tipo de decisiones, que lejos de apoyar a una industria, atenta en contra de ella.

Valdés Orozco mencionó que lo que ellos esperan es que quien asumirá la Presidencia de la República sea una persona que atienda las necesidades de la industria acerera, como el tema de los aranceles, pero lejos de eso se amenaza las fuentes de empleo.