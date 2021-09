Regresaría el pequeño Jonathan con su familia

La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia agiliza el caso del pequeño Jonathan N quien se encuentra bajo resguardo por la institución luego de que su madre cayera en el mundo de las drogas y su padre, de quien no tiene sus apellidos, estuviera en la cárcel injustamente.

Lizeth Esmeralda Partida Flores, titular de la Pronnif comentó que trabajan con los familiares, están investigando los entornos, pero aunque existe la posibilidad, no se puedo decir que se vaya a reintegrar con su padre porque tiene que acreditar el parentesco y que es apto para ejercer un cuidado.

Dijo que están trabajando con la familia interesada en el niño para ver sí son aptos, en este caso son el abuelo paterno y la tía del menor, pero ahora pudiera ser el padre que realice el trámite ante el Registro Civil siempre y cuando la madre dé la autorización.

Si no hay un registro como tal se puede llevar ante el Registro Civil, si no hay uno de los dos padres, es hijo de mamá soltera y la mamá da el derecho familiar, solo hacen el trámite de reconocimiento, esto luego de que el papá quedara absuelto del delito de homicidio calificado por no haber pruebas que demostraran su probable responsabilidad.

"Estamos en investigación, el tema que conlleva es verificar el entorno familiar de estas personas y que acrediten su personalidad, además de trabajar un posible egreso, siempre trataremos de establecer un entorno seguro, donde se garanticen los derechos del menor y se haga el compromiso y condiciones adecuadas", comentó.

Indicó que se tiene que llevar a cabo una evaluación psicológica, de campo en la que se investigue a cerca de las aptitudes de la familia para saber sobre los cuidados que pudieran brindarle al niño.