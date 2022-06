"Regrésenme a mis hijos"

¡Regrésenos a nuestros hijos!, pide la pareja formada por Carlos Cortés Aguilar y Verónica Domínguez Benítez quienes señalan que son padres de la niña Martha Amanda de 7 años y el bebé Christopher de seis meses les han pedido al niño para adopción, los menores se los retiraron a la madre, en Castaños que venía en un autobús, en viaje y fue acusada de regalar al bebé.

Ellos explican su triste historia, la mujer dijo que actuaron con dolo en todo momento pues asegura que en plena pandemia se encontraba sola viviendo en Juárez, Nuevo León sola con sus hijos y sin alimento.

Además víctima de una depresión posparto muy intensa, "le hablé a mi suegra y me mandó dinero para irnos en autobús a Piedras Negras pues allá mi esposo y yo hemos trabajado en varias maquiladoras".

La señora de nombre Verónica Domínguez recordó que fue el 29 de diciembre del año pasado cuando en Castaños la bajaron del autobús y le quitaron a sus dos hijos "veníamos en el viaje, y mi niña me dijo que tenía miedo que la abrazara, una señora que estaba atrás me dijo que bonito el bebé y le dije téngalo porque quería abrazar a mi hija y ellos interpretaron como que se lo estaba regalando y no fue así".

Reconoció que un día después fue detectada en un puente peatonal en donde también se le acusó que querer tirarse al vacío para perder la vida, "eso tampoco fue cierto, lo que si era cierto que yo estaba muy angustiada sin saber qué hacer porque además estaba en una fuerte depresión".

Su esposo, Carlos Cortés dijo que cuando él se enteró de la situación se vino a Monclova y desde entonces han pasado un largo peregrinar intentando que les devuelvan a sus hijos, "no tenemos aquí familia de apoyo así que los tienen en Casa Hogar, pero ya quieren dar en adopción a nuestro hijo y de ninguna manera", dijeron los padres.

"¿Cómo me acusan a mí de querer reglar a mi bebé? Ellos están haciendo lo mismo nos piden que se los demos en adopción", comentó la señora Verónica.

Los padres señalan que han pasado una vida difícil pues no encuentran un trabajo estable, lo que quieren es llevarse a sus hijos a Piedras Negras y poder conseguir empleo allá porque hoy solamente tienen un espacio en un rancho que cuidan y se dedican a juntar material de chatarra.

La pareja acudió a la Presidencia Municipal para pedir auxilio y lograr que les regresen a sus hijos, "la niña ahora llora cada vez que nos ve, ella ya no quiere estar ahí, nos ponen de condición para regresárnosla que les demos en adopción al bebé y no lo vamos a permitir".