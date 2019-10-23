Regularizarán 150 mil autos

Resultado del trabajo que han realizado ante el Congreso de la Unión y gestiones realizadas ante el mismo presidente de la República Andrés Manuel López obrador, es la regularización de automóviles de procedencia extranjera que ya la Cámara de Diputados contempla para el año entrante, al incluirla en la Ley de Ingresos de la Federación.

La dirigente de Onappafa María Esther Sotelo Aguirre dio a conocer que con esta acción cerca de 150 mil vehículos en el Estado se verían beneficiados, en un plazo no mayor a 8 meses que se estaría dando este proceso.

María Ester Sotelo, Dirigente de Onappafa.

“Personalmente platiqué con el presidente de la República y me dijo que debía haber regularización, pero que era algo difícil y pidió tiempo para concretarla”.

Señaló que no están aún listas las reglas de operación ni formatos en que se trabajará para la regularización de automóviles de procedencia extranjera, pero con la aprobación de Congreso se abrió una ventana y es un preludio muy bueno, porque hay un plazo máximo de 8 meses para iniciar la regularización aunque puede ser antes, pero ya el año entrante es un hecho que se realiza.

Destacó que esto se ha logrado y es resultado del trabajo que esta organización ha realizado principalmente a través de gestiones ante el Congreso y Presidente de la República, mesas de trabajo y peticiones constantes.

Dijo que pese a la gran intromisión de la industria automotriz que se niega a que exista un proceso de regularización de automóviles de procedencia extranjera, se va a lograr lo que por mucho tiempo millones de familias han pedido y existe la plena confianza que el problema social que esto representa se va a resolver durante el 2020.