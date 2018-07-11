Reitera DIF Coahuila apoyo a tercera edad

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- Un total de dos mil 979 adultos mayores registrados como empacadores voluntarios en la entidad se verán beneficiados con la renovación de convenios que realizaron autoridades del DIF Coahuila y los representantes de siete centros comerciales y tiendas departamentales.

En el Salón de Usos Múltiples del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el Director General de esta dependencia, Roberto Cárdenas Zavala, junto a los representantes de HEB, Mi tienda del Ahorro, Del Sol, Soriana, La Cabaña, Merco, Súper Gutiérrez y Al Súper, reafirmaron el compromiso del gobernador Miguel Riquelme Solís y de la Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, Marcela Gorgón.

Lo pasado lo realizaron autoridades del DIF Coahuila y los representantes de siete centros comerciales y tiendas departamentales.

Lo anterior con el objetivo de elevar la calidad de vida de este sector de la población con actividades que les permitan gozar de la tercera edad en plenitud tanto de sus capacidades físicas como cognitivas funcionales.

Cárdenas Zavala dijo que con esta acción y de la mano de los empresarios de los grandes almacenes comerciales, se busca promover el envejecimiento activo a través del empleo y la oportunidad de otorgar una función a personas de la tercera edad, con el fin de que éstas continúen en algún ámbito laboral que las haga sentirse útiles y productivas, beneficiando sus estados anímico, mental, de salud, económico y social.

El Programa de Adultos Mayores en Plenitud, tiene como objetivo brindar atención a los adultos mayores que se desempeñan como empacadores voluntarios, mediante su seguimiento y supervisión en los centros comerciales, con la finalidad de garantizar el respeto de sus derechos.

Asimismo, el DIF Coahuila también promueve acciones a favor de este grupo, como son reuniones mensuales, pláticas de salud, nutrición, cuidados de las personas adultas mayores, motivacionales, campamentos recreativos, eventos culturales y apoyo con despensas.

Coahuila cuenta actualmente con dos mil 979 adultos mayores registrados como empacadores voluntarios, en donde DIF Coahuila sólo en Saltillo tiene registrados a 870 empacadores dentro de las empresas HEB, Soriana, Del Sol, Merco, La Cabaña, Frutería Hidalgo, Súper Gutiérrez y Al Súper; y dos mil 019 en los municipios de Acuña, Allende, Nava, Piedras Negras, Fco. I. Madero, Matamoros, San Pedro, Torreón, Múzquiz, Sabinas, San Juan de Sabinas, Castaños, Cuatro Ciénegas, Frontera, Monclova, San Buenaventura y Ramos Arizpe.