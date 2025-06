Relación entre AHMSA y empresa Levy cuestionada por trabajadores en acerera

En medio del colapso financiero y operativo de Altos Hornos de México (AHMSA), crecen las sospechas en torno a la permanencia de la empresa extranjera Levy dentro de las instalaciones de la acerera. Hervey Valenzuela, ex trabajador de la compañía y uno de los obreros que actualmente resguardan el acceso de Puerta Tres, lanzó una fuerte denuncia pública en contra de la directiva de AHMSA y del síndico a cargo del proceso legal de la empresa.

"Compañía Levy sigue entrando. Es una compañía que no pertenece a AHMSA, pero sigue dentro, operando y resguardando maquinaria como si nada. No entendemos por qué la directiva lo permite, si no es que hay dinero de por medio", declaró Valenzuela.

De acuerdo con el ex obrero, al menos seis trabajadores de Levy ingresan diariamente, pero no por Puerta Tres, donde él y otros ex empleados han establecido una vigilancia constante para evitar cualquier movimiento sospechoso. "Aquí, por Puerta Tres, no entra nadie. Sabemos que están utilizando Puerta Uno. Y desde ya les decimos: no entran, no salen. Así, definitivamente", sentenció.

La inconformidad gira en torno a la maquinaria y equipo con valor de millones de pesos que Levy mantiene al interior de AHMSA, lo cual es considerado por los trabajadores como una operación privilegiada e injustificada. "Esa compañía nada tiene que ver con nosotros. Su negocio es con la chorreadura, el carbón. Y ese trabajo claramente les genera ingresos. Entonces, ¿por qué siguen ahí si la empresa está en quiebra y nosotros sin empleo ni indemnización?", cuestionó con firmeza.

Valenzuela también dirigió un llamado directo al síndico encargado del proceso legal de AHMSA: "Si su objetivo es llegar a un acuerdo con Levy para la chorreadura, que lo diga claro. Pero no lo vamos a permitir. Por eso esa compañía no ha salido. Pero no vamos a ceder ni un paso. No entra ni sale nada".

Antecedentes de la relación Levy-AHMSA

Cabe recordar que, en el año 2017, AHMSA presumía públicamente su colaboración con la compañía Levy en su portal oficial. En aquel entonces, se informó sobre el proyecto "Quebrado de Bolas de Acero", ejecutado por Levy en la Tolva Roja de la Siderúrgica 1. El objetivo: recuperar mineral de fierro a un ritmo de 5 mil toneladas mensuales, empezando por "El Polvorín", con un estimado de 236 mil toneladas de acero recuperable.

Además, se detalló que Levy utilizaría una grúa con electroimán para cargar una bola de acero de 16 toneladas con la que se romperían piezas metálicas, mismas que serían procesadas para su posterior reutilización en las acerías.

Según el comunicado de AHMSA en ese entonces, el proyecto representaba un ahorro considerable: la tonelada de chatarra tenía un valor de 356 dólares (aproximadamente 6,400 pesos mexicanos), mientras que recuperarla internamente costaría sólo 40 dólares (unos 720 pesos). Es decir, cada tonelada recuperada implicaba un ahorro estimado de 5,680 pesos, lo que multiplicado por miles de toneladas significaba un negocio multimillonario para ambas compañías.

Este megaproyecto, que involucró a varias áreas estratégicas de la empresa como Ingeniería, Seguridad y Protección Industrial, Acerías y Desarrollo de Proveedores, es ahora motivo de cuestionamiento por parte de los ex trabajadores, quienes denuncian que mientras miles de empleados quedaron en el abandono, empresas externas como Levy siguen sacando beneficios dentro de la planta.

La vigilancia en Puerta Tres se ha intensificado. Hervey Valenzuela asegura que junto con otros compañeros permanecerán en el lugar las veces que sea necesario para impedir la entrada o salida de cualquier equipo o personal sin justificación legal.

"Estamos defendiendo lo que queda de nuestra fuente de trabajo. No vamos a permitir más saqueo, ni que los negocios escondidos entre directivos y empresas externas sigan adelante a costa de nosotros", finalizó.