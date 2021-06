´Relajan´ uso de cubrebocas

Coahuila

Ciudadanos se han visto en la Zona Centro, lugares turísticos y recreativos sin protección ante el Covid.

Yesica Barco, Coordinadora de Protección Civil.

Ciudadanos han relajado las medidas contra el Covid-19 durante las últimas semanas, lo cual se ve en puntos como la Zona Centro, el río Monclova, el Paseo Tecnológico, donde las personas han dejado de utilizar el cubrebocas.

La Coordinadora de Protección Civil en Monclova, Yesica Barco, dijo que esta es una situación que se detecta con mayor frecuencia en la ciudad, donde los ciudadanos dejan de lado las medidas de prevención contra el covid.

Esto se detecta en la plaza principal, el paseo del Río Monclova y Tecnológico, que son tres puntos en donde se mantienen la vigilancia Covid, y en donde se hace la invitación a la ciudadanía para que acate las medidas.

Además se ha detectado en los comercios deficiencias con el uso de cubrebocas, debido a que los trabajadores lo utilizan de manera incorrecta, lo traen en la barbilla, debajo de la nariz, por lo que no se protegen de manera correcta, además de que ponen en riesgo a la población.

Comentó que se trata de concientizar a la población, donde algunos ciudadanos señalan que se les cayó, que se les olvidó, y se les proporciona su cubreboca, y a los comercios se les pide que cumplan con los protocolos.

Hasta el momento no se contempla la aplicación de sanciones ante la reincidencia, esto a pesar de que se tiene establecida una multa, pero señalan, que lo que se busca es crear consciencia entre la población.

Indicó que se mantiene un operativo permanente, a través del cual se busca cubrir todas las áreas, y se están enfocando en los espacios públicos para invitar a la ciudadanía a no bajar la guardia.

"No podemos bajar la guardia, no podemos relajarnos debido a que la pandemia sigue, el Covid sigue y no porque muchas personas se estén aplicando la vacuna, se tiene que relajar la situación".