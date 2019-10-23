Renovará la CTM dirigencia nacional

El nombre de Tereso Medina surge ante la posible renovación de la dirigencia nacional de la Confederación de Trabajadores de México, sin embargo esta es una situación que aún se analiza por los altos mandos de la CTM.

Debido a cuestiones de salud se podría dar la salida de Carlos Aceves del Olmo de la CTM a nivel nacional, sin embargo esto es algo que aún no se define, ya que hasta el momento lo que se da a conocer es que en próximas fechas el dirigente cetemista será sometido a una operación.

Mario Dante Galindo Montemayor, representante de la CTM Frontera.

Mario Dante Galindo Montemayor, representante de la CTM en Frontera, mencionó que se ha establecido la postura del Secretario General de dejar el cargo y dar la oportunidad a que otra persona dirija el destino del sindicato ante los nuevos cambios que se presentan a nivel nacional.

Señaló que este es un pensamiento acertado en estos momentos, toda vez que Aceves del Olmo no cuenta con la salud que demanda un puesto de esta naturaleza y esto habla de la madurez de su dirigente.

La CTM agrupa al mayor número de trabajadores a nivel nacional, representando el mayor movimiento obrero organizado y es una de las organizaciones que ha impulsado las mejoras para los trabajadores a nivel nacional.

Ahora se presenta una época de cambio, en donde no sólo se deben ajustar a la nueva Ley Federal del Trabajo, sino al ataque de algunas organizaciones sindicales como la CIT que es encabezada por el líder del Sindicato Minero y que se mantiene en una lucha constante con las organizaciones sindicales.

Señaló que de darse la renovación de la dirigencia nacional se podría asignar a uno de los 7 Secretarios Generales Suplentes o bien asignar a un nuevo representante, donde se maneja el nombre del coahuilense Tereso Medina.

Mario Dante Galindo mencionó que sin importar la persona que se asigne, será un perfil que cumpla con las características que demandan los obreros, logrando una organización más participativa, incluyente, democrática, y que mantenga los principios de la lucha por mejorar las condiciones de los trabajadores.

“Se debe demostrar el verdadero significado de trabajar en una empresa luchando para que se mejore el sueldo y las condiciones laborales, entorno de compromiso y responsabilidad, ya que hay organizaciones que lejos de velar por eso, atentan en contra y ponen en riesgo las fuentes de trabajo y no se puede jugar con esa doble mentalidad”, indicó.