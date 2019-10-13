Renovará PRI comités El lunes inician las campañas

El próximo lunes darán inicio las campañas para la renovación del Comité Directivo Estatal del PRI en Coahuila, en donde ambos candidatos tienen el reto de que el partido recupere la aceptación de la gente.

El día de ayer la Comisión Estatal de Procesos Internos avaló las dos fórmulas registradas y a partir de este lunes 14 de octubre y hasta el 9 de noviembre, se realizarán el recorrido por todo el estado para promocionarse.

Alberto Medina Martínez, Presidente del Comité del PRI Monclova señaló que el registro de los dos candidatos permite continuar con la vía de la democracia que se ha establecido dentro del partido, en donde los militantes elegirán libremente quien los representará y dijo que no hay dados cargados.

Mencionó que dentro de este proceso no sólo se reafirma la democracia, sino la unidad que existe al interior del partido, ya que después del registro, los candidatos se reunieron para acordar llevar un proceso civilizado.

La votación se llevará a cabo el 10 de noviembre, en donde dijo que independientemente de quien resulte ganador, lo que se busca es fortalecer al PRI y se espera la participación de los más de 300 mil militantes que acudieron al proceso de credencialización.

Señaló que uno de los retos principales que se tienen y que es una de las metas que ambos candidatos se plantearon, es fortalecer al partido y recuperar la confianza de la gente para revertir los resultados que se tuvieron en los anteriores procesos electorales.

Comentó que esta será la meta, ya que el nuevo dirigente del partido deberá sacar adelante los próximos procesos, iniciando con la renovación del Congreso Local que iniciará a partir de enero.

“El tema central es recuperar el Congreso y que en las próximas elecciones podamos ganar como lo hacíamos hace tiempo 16 diputaciones de 16”, comentó.