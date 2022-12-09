Renovarán comité de la Secc. 5ª y 38

Monclova.,Coah.- Será el día de hoy viernes en punto de las 9:00 de la mañana que se llevará a cabo la elección para renovar el Comité Directivo Estatal de la Sección 5ta y 38.

Trabajadores de la educación y la salud acudirán el día de mañana a alguno se los 20 centros de asamblea delegacionales selectivas para emitir su foto, el cual por primera vez será personal, libre y secreto con el objetivo de que esté proceso sea 100 por ciento democrático.

Tan solo de la sección 5ta se tiene una lista nominal de 30 mil 966 trabajadores que tendrán la oportunidad de emitir su voto democrático por alguna de las planillas que presentaron su propuesta para esta elección.

Es importante mencionar que todos los candidatos dijeron buscar soluciones al problema de salud de los trabajadores del SNTE así como problemáticas que tienen que ver con la asignación de plazas, salarios y pensiones entre muchos otros problemas que aquejan a los trabajadores.