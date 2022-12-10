Renuncia Frontera el consejo de SIMAS

El alcalde Roberto Piña Amaya anunció que Frontera renuncia al Consejo de Simas, no habrá más participación y empezarán a hacer todo lo legal para que se convierta en un tema municipal el tema del agua.

Mencionó que algunos regidores de Monclova también han pedido autonomía, pero de entrada Frontera abandona todas las sesiones del consejo porque no tiene sentido, ya que lo que digan o traten de defender no tiene validez porque hacen mayoría.

“Nos mayoritean entre Monclova y los consejeros del estado que están de manera ilegal porque están violando la autonomía municipal, nosotros hicimos un manifiesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también Monclova esperamos que durante el año nos de4n resolución”, comentó.

La única manera de volver es que se retiren los consejeros que fueron puestos en el consejo y quedaran 7 integrantes por el lado de Monclova y 7 en Frontera, sería la única manera de volver al sistema de SIMAS.

Dijo que aún y con la renuncia, estarán vigilando todo lo que suceda, el consejo no tiene autoridad, son un grupo de personas quienes manejan todo lo relacionado al sistema del agua.

Dijo que para que Frontera sea autónomo se tendrá que pasar por un proceso pero están dispuestos a pasar por él, mientras tanto la gente seguirá contando con el respaldo de la autoridad municipal como siempre se ha hecho, pero la decisión es comenzar hacer actividad legal en ese proceso.