Renuncian 10 policías por mejor oferta salarial

Alrededor de 10 elementos de Seguridad Pública de Monclova, renunciaron a su cargo al tener mejores ofertas de trabajo.

En lo que va del año suman 10 renuncias de parte de elementos de Seguridad Pública Municipal, mientras que 6 policías son investigados por actos de corrupción y quienes presumiblemente causen baja de la corporación.

El director de Seguridad Publica de Monclova, Gerardo Arellano Acosta, manifestó que desde el pasado lunes presentó su renuncia el coordinador operativo Juan Osvaldo Briseño Villalobos, así como Juan Valdez, señalando que su renuncia se debía a mejores oportunidades de trabajo, a la fecha suman 10 policías que han presentado su renuncia laboral.

Cabe señalar que desde entonces se encuentra acéfalo el cargo de Coordinador Operativo, pues aún no se designa a un responsable, Arellano Acosta aseguró que solo se espera la aprobación del Presidente Municipal para designar a elementos que cubran estos cargos.

Por otra parte detalló que se tiene en investigación a seis elementos por actos de corrupción y desobediencia a la autoridad, en el que se encuentra el elemento que baleó a un joven beisbolista en una riña que se presentó en la colonia Deportivo, el pasado mes de mayo.

Cabe mencionar que algunos elementos han presentado su renuncia por problemas familiares, y en su mayoría por mejores opciones de trabajo.