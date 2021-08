Renuncian policías antes de ser despedidos

Con la finalidad de no quedar boletinados en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, policías que no acreditan los exámenes de control y confianza prefieren renunciar antes de que se les inicie el proceso interno para darlos de baja y que se cree el expediente con esta causa como baja, logrando burlar el sistema de esta manera.

El Director de la corporación de Seguridad Pública Fernando Adrián Olivas Jurado, dijo que dentro de los 10 casos que se tienen actualmente por lo menos 6 buscan renunciar antes de que se inicie el procedimiento para procesarlos y darlos de baja.

"En parte los elementos se buscan proteger de esta manera, y evitan que se les boletine, pero el expediente si se queda de manera local, aunque no en el sistema de Seguridad Pública del Estado, esto les permite poder solicitar ingresar a otra corporación" explicó el director.

Mencionó que de los 12 casos actuales, al menos 10 es por no acreditar los exámenes de control, y el resto son por denuncias ciudadanas, de la decena que se maneja en este renglón dijo que al menos 6 buscan darse de baja antes de proceder ante el consejo de Honor y Justicia, con miras a posteriormente ir a otro municipio a pedir trabajo d policía.

Explicó que esto no es ninguna violación ética, debido a que el motivo inicial es el no acreditar los exámenes y no se cuenta con pruebas para dejarlos boletinados, logrando quedar exentos de la prohibición impuesta por el estado de poder volver a trabajar como elemento activo.