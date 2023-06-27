Reparan gran fuga de agua

MONCLOVA., COAHUILA.-La mañana de ayer se reportó el desperdicio de miles de litros de agua en las calles del fraccionamiento Aguilar, lo anterior derivado de una fuga ordinaria en una tubería de PVC de 2.5 pulgadas ubicada en la calle José María Anaya, la cual fue reparada después de varias horas por el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento.

El agua recorría con fuerza las calles Adolfo López Mateos, Río Pánuco, 5 de febrero, Hermenegildo Galeana y varias más, esto debido a que se tenía alta presión del vital líquido, lo que generó un gran desperdicio en una temporada en la que muchas colonias carecen de agua.

Vecinos del sector comentaron que desde la madrugada comenzaron a escuchar como el agua estaba fluyendo de la tubería, por lo que reportaron la situación ante el SIMAS, quienes enviaron personal después de las 10 de la mañana para que realizaran las labores de reparación de la tubería, sin embargo el desperdició ya se había generado por varias horas.

Consideramos injusto que pasen estas cosas pues el desperdicio de agua es muy grave, pues por las altas temperaturas las familias tienen la necesidad de consumir más no solo en las actividades propia del hogar sino de aseo personal, por lo que hacemos un llamado al personal de la dependencia para que estas acciones no sucedan de forma constante, dijo la señora Leticia Rodríguez habitante de la calle 5 de febrero.

Encargados del área técnica del SIMAS mencionaron que se realizaron los trabajos para sustituir un tramo de 5 metros de tubería, para luego realizar el tapado de la misma, sustituyendo el área de asfalto para que la arteria quede en óptimas condiciones.