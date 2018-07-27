Reparte AHMSA el medio ahorro

De 32 a 40 millones de pesos erogó Altos Hornos de México el día de ayer en el pago del medio ahorro a los trabajadores de la Planta Uno y Dos, en donde la mayor parte solicitó esta prestación para cubrir los gastos del regreso a clases.

La economía regional registrará una ligera mejoría tras el pago que realizó la empresa a los trabajadores sindicalizados del 50 por ciento del fondo del ahorro, a cerca de 4 mil obreros de las dos plantas.

Esta derrama permitirá reactivar la economía en la localidad.

Gerardo Mireles Castillo, Secretario General de la Sección 147 señaló que los trabajadores recibieron un monto que va de los 8 mil a los 10 mil pesos de acuerdo al puesto y categoría que desempeñan.

En la planta uno fueron alrededor del 80 por ciento de los trabajadores los que solicitaron su ahorro, mientras que en la planta dos, fue poco más del 50 por ciento.

Mencionó que este es una opción que se da a los trabajadores para solventar los gastos de útiles escolares, colegiaturas, uniformes y todo lo relacionado con el regreso a clases, por lo que se exhortó a los obreros que hagan buen uso de este recurso, que es producto de su esfuerzo.

Indicó que aquellos trabajadores que no solicitaron su medio ahorro, recibirán la totalidad en la primera semana de diciembre, así como los que accedieron a este recurso recibirán el otro 50 por ciento.

Desde el día de ayer el recurso estuvo disponible en los cajeros automáticos, por lo que los representantes sindicales solicitaron a la dirección de Seguridad Pública que refuercen la vigilancia en las puertas de la empresa en donde se encuentran los cajeros, así como en las sucursales bancarias.

Así mismo se hizo la recomendación a los trabajadores de no retirar efectivo por la noche y no acudir solo a los cajeros, a fin de evitar alguna situación que lamentar.