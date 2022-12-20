Reparten juguetes en la Colonia Veteranos

Momentos de diversión, alegría e ilusión llevó el DIF Monclova encabezado por la Doctora Leticia Carrillo acompañada de Ivete y Cler Kamar para repartir juguetes y un refrigerio a niños de la Colonia Veteranos de la Revolución.

Carritos, muñecas, pelotas y bicicletas recibieron como obsequio navideño en esta populosa colonia del sector oriente de la ciudad.

Al ser entrevistada, la Presidenta honoraria del DIF Monclova, la Doctora Leticia Carrillo Acevedo destacó que los juguetes son parte de la colecta que se realizó en el municipio, así como la participación de dos jóvenes mujeres de la localidad que se ocuparon en apoyar estas causas sociales.

“Agradecemos a Ivete y Cler Kamar por su valioso apoyo en la realización de este evento, iremos a más colonias, pero si no alcanzamos a entregarlo todo esta semana, dejaremos algunos juguetes para el 06 de reyes”, explicó.

Dijo la Doctora Leticia Carrillo que el DIF se enfocará en las próximas horas en planear la repartición de cobijas y visitar familias vulnerables ante el anuncio del decremento importante en la temperatura.

“Iremos a donar cobijas y a preparar acciones para atender a la gente por el frío”, puntualizó.