Repartirán 600 mil libros

Coahuila

Para un total de 78 mil 500 alumnos de la región

La Oficina de Servicios Educativos en la Región se prepara para la entrega de 600 mil libros de texto para un total de 78 mil 500 alumnos en la región, esto luego de que terminara el ciclo escolar 2020-2021-.

Señaló que al concluir el ciclo escolar se tuvieron buenos resultados, no como se quisiera porque las actividades en línea no son lo mismo que presencial, pero en la región se tuvieron 31 escuelas piloto y afortunadamente no hubo contagios, eso abre la posibilidad de continuar con las mimas escuelas.

"Ahorita nos estamos preparando para la entrega de libros de texto y de útiles escolares, uniformes, zapatos, solo esperamos indicaciones, con 600 mil libros para 78 mil 500 alumnos de 408 planteles educativos", comentó Félix Alejandro Rodríguez Ramos subdirector de Servicios Educativos.

Esperan instrucción de la Secretaría de Educación Pública, están en proceso de solución de necesidades de escuelas, conforme al comportamiento de la pandemia después habrá posibilidad de abrir más cetros escolares pues la idea es que se abran todas las escuelas, pero esperan indicaciones.

Alumnos entrarán a área de recuperación y tendrán exámenes en agosto, no se saben el número de alumnos porque lo maneja cada nivel educativo, pero siempre, aun y sin pandemia, siempre hay etapas de exámenes para la población educativa.