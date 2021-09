Repartirán turnos en el ´65 y más´

Ya están otorgando turnos para la reincorporación al programa de "65 y Más" el último día de septiembre es el límite para acudir por el turno, pues a partir del 01 de octubre empieza la reincorporación que estará programada para evitar aglomeración de personas.

Ayer acudieron las primeras 600 personas, ellos recibieron su turno se les otorgaba el número además de un volante con la papelería que deben llevar para quedar afiliados y esperar a recibir el apoyo del Gobierno Federal que actualmente es de 3 mil 100 pesos.

Son un promedio de 5 mil adultos de 65, 66 y 67 años de edad los que se van a incorporar al programa, sí ya los tienen cumplido los 65 años pueden ir por su cita, si no, aunque falte un día para cumplir la edad, no se les otorgará.

La inspiración será a partir del 01 y hasta el 11 de octubre en el gimnasio Milo Martínez, el objetivo es que adultos mayores, no hagan fila, no vayan de noche a formarse, no es necesario pues para eso son las citas.

Se atenderán a 170 personas cada hora, el día 01 de octubre se atenderán a quienes su apellido inicie con a, b y c, así sucesivamente estarán atendiendo 9:00, 10 y 11:00 am, en el lugar habrá 30 servidores haciendo a la incorporación más otros 30 afuera revisando la papelería para hacer el proceso más ágil.

Es muy probable que su apoyo les llegue hasta el año que entra, la papelería que deben llevar es una copia de credencial de elector, acta de nacimiento, acta de la Curp y una copa del comprobante del domicilio, además del número de teléfono es muy importante porque en posteriores avisos, será fácil comunicarse con ellos.

Quienes no han cumplido los 65 años, no se pueden inscribir ahora, pero puede ir el día que los cumpla o cualquier día después, de lunes a viernes en al Centro Integrador ubicado a un costado de la Frutería Mayra, de lunes a viernes a las 2:00 de la tarde.

Los adultos mayores de 68 años cumplidos pueden ir directamente a incorporarse al Centro Integrador de la colonia Carranza, de lunes a viernes a partir del 01 de octubre.