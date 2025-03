Repondrán busto de Lázaro Cárdenas

Tras el robo del busto de Lázaro Cárdenas en la colonia Petrolera, las autoridades municipales anunciaron la reposición y el inicio de un proceso de contabilización de esculturas y monumentos en la ciudad.

Hasta la fecha, se han registrado poco más de 40 monumentos, con el objetivo de evaluar su estado y determinar si es necesario su mantenimiento o si falta algún otro.

Jesús Guajardo de los Santos, director del Archivo Municipal, recordó que el busto de Lázaro Cárdenas originalmente se encontraba en la punta norte de la Alameda de la colonia El Pueblo.

Sin embargo, tras la rehabilitación de la zona, fue trasladado al bulevar que conduce a la colonia Petrolera.

Mencionó que cada 18 de marzo se realizaba en este sitio la conmemoración de la Expropiación Petrolera, pero recientemente se percató de la desaparición del busto.

"No sé cuánto tiempo lleva desaparecido, estuve fuera de la función pública y no me había enterado", declaró el funcionario.

Debido a la proximidad del 18 de marzo, las autoridades municipales evalúan opciones para definir dónde se llevará a cabo la ceremonia conmemorativa, ya que la reposición del busto no podrá realizarse en tan poco tiempo.

Así mismo, se está considerando fabricar el nuevo monumento con un material diferente al bronce, para evitar que sea objeto de robo.

Guajardo indicó que el busto desaparecido probablemente no era de bronce, sino de concreto, ya que los de ese material suelen tener más detalles en el rostro.

Finalmente, el funcionario aseguró que se continuará con el proceso de contabilización de esculturas y monumentos en Monclova, con el fin de identificar si falta algún otro y programar el mantenimiento necesario para su conservación.