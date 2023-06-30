Reporta IP un déficit de ventas

La quiebra de Altos Hornos de México ha provocado un déficit de ventas y de producción de alrededor del 40 por ciento en la región centro, externó el presidente de la Unión de Organismos Empresariales (UOE).

Marco Antonio Ramón presidente de la Unión de Organismos Empresariales (UOE) externó que es una cadena económica que se vio afectada en la región centro y carbonífera, aunque algunos funcionarios mencionan que ha dejado de circular recursos en un 26 por ciento, las empresas lo han resentido y tienen otros datos.

“Revisamos nuestras finanzas cada empresa y vemos que no es un 26 por ciento sino más, tenemos un problema y déficit de ventas y producción del 40 por ciento. No solo estás hablando de la industria, sino del comercio formal, la tiendita de la esquina y más”.

Los recursos que se ejercían a los trabajadores sindicalizados y de confianza de AHMSA, es lo que hace falta para que llegue a todos los sectores, pero la región está colapsando por una sola empresa.

Solicitó el apoyo de quien tenga en sus manos el conflicto de la empresa acerera para que se pueda reactivar la producción y sobre todo, darles certidumbre a los trabajadores como a las familias que se vena afectadas de forma indirecta.