Reportan 4 casos de golpe de calor

En lo que va de esta semana la Secretaría de Salud registró 4 casos de golpe de calor, en su mayoría trabajadores que están al exterior y que sufren las consecuencias por la exposición prolongada a los rayos del sol.

Durante esta semana dio inicio el periodo conocido como la canícula, que representa los 40 días más calientes del año y ya son 4 las personas que han ingresado al Hospital General Amparo Pape de Benavides debido a la descompensación que sufren debido a las altas temperaturas.

La jefa de la 04 Jurisdicción Sanitaria, Rosa Nilda Arocha Méndez, señaló que se ha tenido un incremento en los casos de deshidratación, los cuales se presentan en menores de edad y adultos mayores.

Sin embargo, mencionó que los casos que preocupan son los de golpe de calor, ya que de no ser atendidos de manera oportuna podrían llevar al paciente a un shock y a la muerte, por lo que se exhorta a la población a extremar las medidas preventivas.

Indicó que en lo que va de la temperada se han registrado 4 casos, en los cuales los pacientes son internados y estabilizados con suero para compensar la pérdida de líquidos y electrolitos que han tenido.

En el caso de los problemas de deshidratación, la representante de la Secretaría de Salud dijo que se han tenido casos, sin embargo aún se encuentra por debajo de las cifras registradas en años anteriores, pero la tendencia durará todo el mes de agosto.

Señaló que debido a la alerta que se emitió a nivel nacional por las altas temperaturas que se registraron en Coahuila, recibió una dotación de vida suero oral, para repartir a la población, principalmente para menores de edad, que requieren mantenerse bien hidratados.