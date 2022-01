Reportan 50 hospitalizados

El índice de hospitalización en Monclova se incrementó en los últimos días, con un total de 50 pacientes internados tanto en la Clínica CEMEX y la Clínica 7 del Seguro Social, de los cuales, 18 están intubados y otros más se encuentran con sistema de ventilación asistida, lo que demuestra la gravedad de esta pandemia.

Durante las últimas semanas se ha triplicado el número de casos de Covid-19 que se dieron con las anteriores cepas, demostrando la facilidad con la que se transmite la nueva variante, que no deja de ser alarmante.

El Alcalde Mario Dávila Delgado, mencionó que no se debe confiar en quienes dicen que es como una gripe, ya que esta variante representa un riesgo para la población, sobre todo para los que no están vacunados o no cuentan con su esquema completo.

El número de casos se disparó, y el día de ayer Monclova llegó a los mil 422 casos activos, además de que se mantienen las defunciones por este motivo, incluso en los últimos días se han registrado poco más de 10 decesos.

En el tema de hospitalización se indicó que actualmente existen 50 personas hospitalizadas tanto en la Clínica CEMEX y la Clínica 7 del IMSS, de los cuales el 40 por ciento presenta alguna complicación.

En la Clínica CEMEX se tiene 20 pacientes, de los cuales 10 están intubados y otros están con ventilación asistida por su gravedad, mientras que en la Clínica 7, se tienen 8 personas intubadas y 2 más con asistencia.

Se determinó que algunos de los pacientes que están hospitalizados, o de las personas que fallecieron, no cuentan con su vacuna o con el esquema completo, además de que algunos acudieron al hospital cuando su estado de salud ya era muy complicado, por lo que dijo que es necesario que acudan al hospital cuando se detecten los primeros síntomas.

El alcalde comentó que el número de casos continúa a la alza y se espera que esto continúe por lo menos en las próximas 6 o 7 semanas, por lo que dijo que es necesario reforzar las medidas de prevención.