Reportan aceite cerca de negocio

El departamento de Ecología recibe el reporte de que en uno de los contenedores asignados a un restaurante especializado en comida rápida, se habían vertido cientos de litros de aceite comestible, mismos que se derramaron sobre el pavimento, cuando el camión recolector de basura lo engancha para vaciarlo.

Tras recibir el reporte, el director de Ecología Jaime Díaz, se dirigió al lugar para investigar lo ocurrido, dirigiéndose con el encargado del establecimiento de comida rápida, quien negó que haya sido personal de su negocio el responsable de este hecho.

Para determinar qué fue lo que realmente ocurrió, se dirigieron a revisar los videos captados por las cámaras de vigilancia, donde se dieron cuenta que efectivamente fue una persona ajena a la negociación, quien llenó el contendor con el aceite.

Tras concluir con esta investigación, el funcionario municipal agradeció al gerente de la tienda por su cooperación, procediendo elementos de protección civil, a cubrir con arena el aceite para que no representara un riesgo para los automovilistas.

Jaime Díaz, expresó su preocupación ante este hecho y recomendó a los comerciantes que tienen contratado el servicio de limpieza, para que coloquen los contendores dentro del área de sus establecimientos o por lo menos que estén dentro del rango de las cámaras de vigilancia, para detectar y ubicar a los responsables.