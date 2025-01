Reportan casos de abigeato

En un reclamo conjunto de ocho ejidos de Monclova, los ejidatarios exigen la destitución del actual director de Fomento Agropecuario, Luis Gutiérrez, debido a la falta de atención a las problemáticas que enfrentan las comunidades rurales, principalmente en temas de seguridad por robos que ascienden a los 40 mil pesos y el mantenimiento de caminos.

Juan Trinidad Mata, representante de comisariados en los ejidos Curva de Juan Sánchez, San Miguel, La Cañada, Monclova, Santa Ana, San Juan Bautista, El Oro y Salitrillos, señaló que los robos en sus comunidades han incrementado, con pérdidas que superan los 40 mil pesos por robo.

Uno de los casos más recientes fue el robo de dos monturas y herramientas del comisariado de la Curva de Juan Sánchez. A pesar de haber presentado la denuncia, no han recibido atención por parte de las autoridades.

Los ejidatarios critican que, aunque previamente se habían establecido acuerdos con la administración anterior para la instalación de patrullas ejidales y rondines de vigilancia, estos servicios han sido retirados sin que se implementen nuevas medidas de seguridad.

La falta de rondines ha generado un ambiente de inseguridad en las comunidades, lo que ha propiciado los robos y la inquietud generalizada de los ejidatarios.

"Los caminos están en muy mal estado y no hay seguridad. Ya no hay patrullas y no hay rondines. Exigimos que se reactive la vigilancia en los ejidos y que se haga un trabajo más eficiente en el mantenimiento de nuestros caminos rurales", indicó.

Además, los ejidatarios consideran que el actual director de Fomento Agropecuario no está capacitado para entender y atender las necesidades del campo.

Según señalaron, el director actual, Luis Gutiérrez, no ha mostrado interés por la situación de los ejidos y nunca se ha presentado en las comunidades.

Los ejidatarios proponen que el nuevo director de Fomento Agropecuario sea una persona que conozca de cerca las problemáticas del campo, por lo que han propuesto al candidato Carlos Contreras, ejidatario de Estancias de Santa Ana, quien cuenta con el respaldo de los ocho ejidos.

"Queremos un director de campo, que conozca las necesidades de los ejidos. Carlos Contreras tiene la experiencia y el apoyo de todos nosotros. Sabemos que puede hacer un buen trabajo para mejorar la situación en nuestras comunidades", expresaron los representantes ejidales.

La asamblea de los ocho ejidos ya acordó apoyar a Contreras como el nuevo director de Fomento Agropecuario, y esperan que su propuesta sea escuchada por las autoridades locales, quienes deberán responder ante las crecientes demandas de seguridad, infraestructura y atención al campo.