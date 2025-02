Reportan quejas contra veterinaria

La Veterinaria Diversidad Canina se encuentra en el ojo del huracán tras la denuncia de Alondra Ayala, quien llevó a su perrita a esterilizar y recibió un servicio que califica de pésimo. Su experiencia ha desencadenado una serie de testimonios que revelan una alarmante tendencia hacia la negligencia en este establecimiento.

Alondra compartió su experiencia en redes sociales, donde relató que la cicatriz de su perrita era excesivamente grande y que, tras la cirugía, su mascota desarrolló pus e infección. "Cuando la interné, me dijeron que ellos no me iban a marcar y que yo debía estar al pendiente de ella. Al entregármela, no sabían ni cómo curarla ni los cuidados que necesitaba tras una cirugía mal hecha", explicó. Como resultado de esta situación, su chihuahua se encuentra actualmente en tratamiento médico.

El testimonio de Alondra no fue un caso aislado. A raíz de su publicación, surgieron más denuncias que evidencian problemas similares en el servicio prestado por la veterinaria. Una usuaria comentó: "Yo también tuve una muy mala experiencia con ellos respecto a un gatito. Por ahí escuché que solo eran practicantes".

Otra denuncia impactante provino de un dueño que relató la confusión de género en su mascota: "Ahí confundieron a mi gatito macho con una hembra. El mismo que lo operó dijo que lo abrió y no encontró los ovarios. Mi gato sufrió mucho porque para encontrar esos ´ovarios´ le sacaron todos los órganos y se los volvieron a acomodar. Esto provocó una grave infección y ahora tiene problemas urinarios graves; está de por vida con tratamientos especiales", aseguró. Esta persona también expresó su indignación al señalar que el dueño del establecimiento ni siquiera cuenta con cédula profesional y es quien dirige las acciones del personal.

Las experiencias negativas continúan acumulándose. Otra denunciante compartió: "No son veterinarios, son practicantes y tampoco tienen empatía. Yo quise llevar un perrito a urgencias que estaba muy lastimado y me negaron la atención porque ya iban a cerrar. Gracias a Dios, otro veterinario sí me atendió". Además, relató la trágica pérdida de la perra de su hermano debido a un mal diagnóstico: "Le dijeron que no le diera líquidos cuando tenía parvovirus, justo cuando más necesitan estar hidratados".

Las múltiples denuncias han generado preocupación entre los dueños de mascotas, quienes exigen una revisión exhaustiva del servicio ofrecido por Veterinaria Diversidad Canina y piden mayor regulación para garantizar el bienestar animal. La comunidad se une para alertar a otros dueños sobre las experiencias negativas vividas en este establecimiento, con la esperanza de prevenir más casos de negligencia hacia sus adorados compañeros peludos.

La situación plantea un llamado urgente a las autoridades correspondientes para asegurar que los servicios veterinarios sean ofrecidos por profesionales capacitados y comprometidos con el cuidado y bienestar animal. La salud de nuestras mascotas debe ser siempre una prioridad, y es fundamental contar con veterinarias confiables donde los dueños puedan llevar a sus animales sin temor a recibir un mal servicio o atención negligente.