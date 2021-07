Reportan seis hospitalizados por Covid-19

Coahuila

Dos de ellos están en condiciones graves de salud.

Hay 2 pacientes graves por Covid-19 en Monclova.

Hay 6 pacientes hospitalizados por Covid-19 en Monclova, 2 de ellos en estado grave y otros 15 casos activos en la localidad, las autoridades pidieron a la ciudadanía no confiarse aun estando vacunados, de incrementar los contagios se podrían volver a cerrar los negocios y actividades.

Faustino Aguilar Arocha, titular de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, externó que si las personas siguen confiando en que no se contagiarán de Covid-19, los hospitales volverán a estar llenos. Esto puede volver a suceder si las personas no son responsables y no apoyan a las autoridades de salud.

"El personal está bien capacitado para manejar una fuerte oleada de contagios, pero no queremos que los trabajadores se nos agoten, ni volver a enfrentar esto y cerrar todo".

Por su parte, el alcalde Alfredo Paredes López informó que de los 5 hospitalizados que se tenían el pasado martes en el Hospital Cemex, 2 se encontraban en estado grave mientras que el resto sería dado de alta al terminar su recuperación. Pidió a la ciudadanía el no bajar la guardia aunque se tenga pocos contagios y personas hospitalizadas.

"Hay unas variantes del Covid-19 que son más agresivas y que inclusive están dando a personas ya vacunadas, no nos quitemos el cubre bocas y sigamos tomando las medidas preventivas. No regresemos a hace un año donde paralizamos las ciudades, se tomarán estas medidas si en dado caso vuelven a incrementar los casos".

Dentro del reporte Covid-19 de la Secretaría de Salud, se dio a conocer que hay 6 hospitalizados así como 15 casos activos tan solo en Monclova.