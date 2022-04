Representará a Jesús

Miguel Alejandro Espinosa Barajas será quien represente a Jesús en el víacrucis de mañana, es la segunda ocasión en que participará en la pasión, muerte y resurrección de Cristo.

El joven de 27 años de edad es originario del Fraccionamiento Aguilar y es debido a que su familia pertenece al Movimiento Familiar Cristiano, ha convivido con más jóvenes de la Iglesia. La primera vez en el 2019, antes de la pandemia, él se había ofrecido a la representación, pero este año lo volvieron a invitar.

Recordó que la primera vez quiso interpretar a un ladrón con tal de participar, pero los organizadores le dijeron que sería mejor su papel como Jesús, él no lo pensó dos veces y de inmediato comenzaron los ensayos durante la noche en la Parroquia de Santiago Apóstol.

Ahora con la pandemia del Covid-19 se realizará manteniendo los protocolos y con aforo del 80 por ciento.

Miguel mencionó que tiene los sentimientos a flor de piel y se siente nervioso pero sabe que hará un buen papel, y será en el viacrucis cuando experimente lo poco que Jesús sufrió y que le dejará una experiencia nueva.

Señaló que aunque es la segunda ocasión su mamá Margarita Barajas Moreno no quería que participara para no recibir golpes durante su interpretación, pero le aseguró que no sería así y que era algo que debía hacer, que le gustaría hacer, logrando que volvieran a apoyarlo.

El joven sigue aprendiéndose los diálogos y ensayando por las tardes en la explanada de la parroquia Sagrada Familia junto al resto de los actores, son aproximadamente 50 los que estarán dando vida a los apóstoles, María, María Magdalena, entre otros más.